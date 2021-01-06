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Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим: повний текст

6 січня, 18:03

Віталій Семченко Віталій Семченко

Звернення президента до християн східного обряду

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Він закликав дбати про ближніх і пробачити кривдників, а також побажав усім здоров'я, удачі та достатку.

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Сайт "Сьогодні" публікує повний текст звернення глави держави до народу.

Дорогі громадяни! Я щиро вітаю мільони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра і милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, в сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.

Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам'ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров'я вас і оточуючих.

Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всі щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров'я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі!

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Бережіть себе, свої родини і нашу Україну! Христос народився! Славімо його!

Як повідомлялося раніше, в новорічному зверненні президент Зеленський пообіцяв, що 2021 рік буде кращим, ніж той, що минає, але водночас згадав, яких видатних людей забрав у нас 2020-й.

Також "Сегодня" публікували кращі поздоровлення з Різдвом Христовимросійською та українською мовою.

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Різдво вітання Володимир Зеленський
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