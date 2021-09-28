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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський запропонував керівництву Facebook відкрити офіс в Україні і Арахамія розповів про нові призначення в Кабміні – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
28 вересня, 06:45
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В Україні може відкритися офіс компанії Facebook, а на початку жовтня монобольшінство у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок в Кабінеті міністрів
Зеленський зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією, а Арахамія анонсував звільнення в Кабміні. Колаж "Сегодня"
Зеленський зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією, а Арахамія анонсував звільнення в Кабміні. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Українцям встановили нові тарифи на газ

У жовтні різко виростуть ціни на газ для населення, але річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше.Об це свідчать дані на сайтах газопостачальних компаній.

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Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади
Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади / Фото: Колаж: Сьогодні

Арахамія розповів, коли стануть відомі нові призначення в Кабміні

На початку жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок в Кабінеті міністрів. Про це повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія анонсував звільнення в Кабміні. Колаж "Сегодня"
Арахамія анонсував звільнення в Кабміні. Колаж "Сегодня"

Зеленський запропонував керівництву Facebook відкрити офіс компанії в Україні

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В Україні може відкритися офіс компанії Facebook. це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з топменеджментом компанії Facebook.

Президент також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Колаж "Сегодня"
Президент також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Колаж "Сегодня"

До догляду Меркель: Єрмак назвав терміни для нової "нормандської" зустрічі

Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, що залишилися при владі свідків укладення Мінських угод. Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу ICTV.

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Андрій Єрмак розповів, що готується зустріч в "Нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"
Андрій Єрмак розповів, що готується зустріч в "Нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"

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