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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський прибув з робочим візитом в США, а в Раді придумали покарання для невакцинованих депутатів без масок – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 вересня, 06:56
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, все вакциновані парламентарії повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної за свій рахунок кожні два дні.
Володимир Зеленський полетів в США, а в Раді придумали покарання для невакцинованих депутатів. Колаж: "Сьогодні"
Володимир Зеленський полетів в США, а в Раді придумали покарання для невакцинованих депутатів. Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський прибув з робочим візитом в США

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки , Все вакциновані парламентарії повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної за свій рахунок кожні два дні.

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Зеленський прибув в США. Колаж "Сегодня"
Зеленський прибув в США. Колаж "Сегодня"

3 роки за Лукашенко. Українець, чия вина так і не доведена, отримав в Білорусі строк після 7 місяців у СІЗО

Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі , Міністерство закордонних справ України закликає негайно його освободіть.В українському МЗС підкреслили, що достовірних доказів провини українця в суді не надали, сам він не визнає провину і збирається подати апеляцію через адвоката.

Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі. Колаж "Сегодня"
Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі. Колаж "Сегодня"

Пішов проти волі віруючої мами: нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації

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Стали відомі подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації від COVID-19. Як виявилося у нього віруюча мати і вона забороняла йому вакцинуватися. Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він уже не дихав.

Володимир нікому не розповідав, що збирається робити щеплення від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
Володимир нікому не розповідав, що збирається робити щеплення від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

У Раді придумали покарання для невакцинованих депутатів без масок

все вакциновані парламентарі повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної за свій рахунок кожні два дня.Такую ініціативу вимагає прийняти народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

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