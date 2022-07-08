Зеленський приїхав на Дніпропетровщину – мета візиту (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", – заявив Зеленський.
Крім того, президентподякував нашим захисникам:
"Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет України. Хочу побажати вам здоров'я, усього найкращого вам і вашим сім'ям. І побажати всім нам перемоги. Слава Україні!" – сказав Зеленський.
Глава державивручив військовим державні нагороди.
Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області. Під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області, продовжили пересування й без втрат прибули в розташування свого батальйону. Час виходу підрозділу становив 10 діб.
При виконанні обов’язків Олег Грудзевич демонструє високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно здійснювати аналіз обстановки, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.
Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський вважає, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року. Допомога партнерів дуже допоможе у цьому, якщо вчасно надійде українським військовим.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що сьогодні, 8 липня, буде багато внутрішньоукраїнських новин. За його словами, день буде "дуже змістовним".