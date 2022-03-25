Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой" – список

До цього містами-героями стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння чотирьом містам статусу "Місто-Герой". Фото: колаж "Сьогодні"

Ще чотири українські населені пункти набули статусу "Місто-Герой". Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.

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"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному та кожній з вас", – сказав глава держави.

Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують: