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Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой" – список

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25 березня, 02:58
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До цього містами-героями стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха
Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння чотирьом містам статусу "Місто-Герой". Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння чотирьом містам статусу "Місто-Герой". Фото: колаж "Сьогодні"

Ще чотири українські населені пункти набули статусу "Місто-Герой". Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.

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"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному та кожній з вас", – сказав глава держави.

Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують:

  • глава Харківської ОДА Синєгубов;
  • глава Миколаївської ОДА Кім;
  • глава Донецької ОДА Кириленко;
  • глава Луганської ОДА Гайдай;
  • глава Чернігівської ОДА Чаус;
  • глава Сумської ОДА Живицький.

Орден Мужності отримують:

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  • мер Харкова Терехов;
  • мер Миколаєва Синкевич;
  • мер Чернігова Атрошенко;
  • мер Сум Лисенко;
  • мер Херсона Колихаєв;
  • мер Мелітополя Федоров;
  • мер Нової Каховки Коваленко.

Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стануть:

  • Харків;
  • Чернігів;
  • Маріуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

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