Зеленський закликав росіян повстати проти Путіна – нове відеозвернення

Зеленський попросив росіяни подумати про своє майбутнє та зробити правильний вибір

Зеленський звернувся до росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський закликав росіян боротися за свободу та свої права.

Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

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"У ці дні, в цей час, між життям і рабством, сьогодні, завтра, найближчого тижня – це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням і автозаком, а не ГУЛАГом, матеріальними втратами, а не розстрілом. Не проґавте цю можливість. Соціальні мережі, друзі, знайомі та незнайомі, колеги та родичі вас повинні почути. Ми – українці. Ми хочемо миру. Громадяни Росії, для вас ця боротьба не лише за мир в Україні..." – сказав Зеленський.

Він додав, що це, зокрема, боротьба за Росію і за те найкраще, що в ній було.

"За свободу, яку ви бачили, за достаток, який ви відчували. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність, а відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть!" – додав президент України.

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Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.