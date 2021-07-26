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Зеленський провів чистки в СБУ. Кого звільнив президент – список

26 липня 2021 20:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Службі безпеки України президент провів кадрову чистку. Зеленський видав чотири укази

Зеленський провів чистки в керівництві СБУ.

Зеленський провів чистки в керівництві СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби Безпеки України.

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Ця інформація з'явилася на сайті глави держави.

  • Руслан Баранецький звільнений із посту першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр у Службі. На його посаду призначено колишнього заступника глави СБУ Сергія Андрущенка.
  • Також президент звільнив Василя Малюка з посади заступника глави СБУ-начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
  • Олексій Корнійчук більше не очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
  • Знятий із посади і глава СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

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Також нагадаємо, Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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