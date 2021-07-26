Зеленський провів чистки в СБУ. Кого звільнив президент – список

Зеленський провів чистки в керівництві СБУ. / Фото: Офис Президента Украины
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби Безпеки України.
Ця інформація з'явилася на сайті глави держави.
- Руслан Баранецький звільнений із посту першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр у Службі. На його посаду призначено колишнього заступника глави СБУ Сергія Андрущенка.
- Також президент звільнив Василя Малюка з посади заступника глави СБУ-начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
- Олексій Корнійчук більше не очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
- Знятий із посади і глава СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.
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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретарки голови держави.
Також нагадаємо, Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби.
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