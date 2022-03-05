Зеленський провів переговори із сенаторами США: вимагав закрити небо над Україною

Президент подякував союзникам за допомогу, але зазначив, що її недостатньо

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський попросив у американських сенаторів сприяти запровадженню безпольотної зони над Україною.

Подробиці онлайн-переговорів Зеленського з американськими політиками розповіли CNN два сенатори, які брали участь у зустрічі.

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За інформацією видання, Зеленський попросив сенаторів посприяти запровадженню ще жорсткіших санкцій проти Росії, зокрема у секторі енергетики, а також заборонити платіжні системи Mastercard та Visa на території РФ.

Президент України також закликав заборонити імпорт російської нафти до США. Зеленський попросив більше військової допомоги, зокрема винищувачів. Президент зазначив, що країни НАТО можуть передати винищувачі тих моделей, для яких українські пілоти мають відповідну підготовку та досвід управління.

Зеленський подякував американським союзникам за постачання зброї, але пояснив, що українським військовим потрібно ще більше допомоги.

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Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство у боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Деякі з них сказали українською "Слава Україні!", що, за словами джерела CNN, "очевидно зворушило президента".

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.