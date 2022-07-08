Зеленський розповів, чи може закінчитись війна до кінця року

Президент спрогнозував, коли припиняться активні бойові дії

Зеленський пояснив, чи зможе війна закінчитися до кінця 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року. Допомога партнерів дуже допоможе у цьому, якщо вчасно надійде українським військовим.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

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На запитання, чи може війна закінчитися до кінця року, Зеленський сказав:

"Якщо потужне озброєння від наших партнерів прийде до нас вчасно, і якщо удача і Бог на нашому боці, ми можемо досягти багато чого до кінця року і зупинити цю війну. Ми можемо зупинити принаймні активну фазу цієї війни", – сказав президент.

Водночас Зеленський висловив подяку США за військову підтримку у вигляді потужнішого озброєння. Також український президент закликав Захід надавати військову підтримку, аби допомогти Україні продовжувати боротьбу.

"(США) допомагають Україні, дуже допомагають, але цього недостатньо для перемоги. Ми хочемо збільшення цієї допомоги – ми боремося за нашу землю. США – це світова економіка, і вони можуть допомогти нам і зброєю, і фінансами", – додав президент.

Зеленський зазначив, що США можуть впливати на рішення європейських країн та надавати таким чином політичну підтримку Україні.

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"Маю зізнатися, деякі країни в Європі хочуть балансу між Росією та Україною. Але завдяки допомозі США вони стали підтримувати (Україну, – Ред.)", – зазначив президент.

Сайт "Сьогодні" писав, що радник голови ОП Олексій Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні. Радник голови ОП припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" через 2,5 роки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 8 липня, буде багато внутрішньоукраїнських новин. За його словами, день буде "дуже змістовним".