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Зеленський змінив главу зовнішньої розвідки України: хто такий Олександр Литвиненко

23 липня 2021 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім місцем роботи нового розвідника був Національний інститут стратегічних досліджень

Зеленський зробив Литвиненка головним розвідником. Колаж "Сьогодні"

Зеленський зробив Литвиненка головним розвідником. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на його місце Олександра Литвиненка.

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Відповідні укази опубліковані на сайті ОПУ.

Так, спочатку президент звільнив Кондратюка з СЗР (він працював з 5 червня 2020 року). Наступним указом зняв Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень та призначив у СЗР.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі.

Що відомо про нового розвідника

Олександр Литвиненко Народився 27 квітня 1972 року в Києві.

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У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS, Велика Британія), у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", у 1994 році – Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Олександр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Він є доктором політичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Має нагороду – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Генерал-майор запасу.

Кар'єра

  • 08.1994 – 08.1998 – головний спеціаліст Головного управління урядового зв'язку Служби безпеки України;
  • 08.1998 – 05.2005 – від старшого консультанта до першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • 06.2005 – 12.2007 – керівник управління департаменту державної безпеки апарату РНБО;
  • 12.2007 – 08.2009 – заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;
  • 08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО;
  • 06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • 05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник секретаря РНБО;
  • з 13.08.2019 – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році Зеленський розповідав про плани на військову розвідку до 2025 року, а керівник Головного управління розвідки у свою чергу називав основні загрози для України.

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