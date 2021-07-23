Зеленський змінив главу зовнішньої розвідки України: хто такий Олександр Литвиненко

Зеленський зробив Литвиненка головним розвідником. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на його місце Олександра Литвиненка.

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Відповідні укази опубліковані на сайті ОПУ.

Так, спочатку президент звільнив Кондратюка з СЗР (він працював з 5 червня 2020 року). Наступним указом зняв Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень та призначив у СЗР.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі.

Що відомо про нового розвідника

Олександр Литвиненко Народився 27 квітня 1972 року в Києві.

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У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS, Велика Британія), у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", у 1994 році – Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Олександр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Він є доктором політичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Має нагороду – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Генерал-майор запасу.

Кар'єра

08.1994 – 08.1998 – головний спеціаліст Головного управління урядового зв'язку Служби безпеки України;

08.1998 – 05.2005 – від старшого консультанта до першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень;

06.2005 – 12.2007 – керівник управління департаменту державної безпеки апарату РНБО;

12.2007 – 08.2009 – заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;

08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО;

06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник секретаря РНБО;

з 13.08.2019 – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році Зеленський розповідав про плани на військову розвідку до 2025 року, а керівник Головного управління розвідки у свою чергу називав основні загрози для України.