Зеленський знову закликав Байдена приїхати до Києва

Президент вважає, що ця поїздка допомогла б українцям

Володимир Зеленський чекає на Джо Байдена в Україні. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав лідера США Джо Байдена відвідати Київ. За його словами, це стане важливим сигналом для Росії та всього світу.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

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"Ми дуже хотіли б бачити президента Байдена в Україні. Я чув, що він підтримав цю ідею. Є деякі моменти безпеки, які стоять на шляху його візиту, ми це розуміємо", – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що ця поїздка допомогла б українцям.

"Українці підтримують Сполучені Штати, довіра українців до Сполучених Штатів дуже велика, як і до Великої Британії, Польщі та країн Балтії", – наголосив президент.

Він додав, що візити світових лідерів, які є не просто партнерами, а справжніми друзями, це сигнал, знак того, що США підтримують Україну, тому що вірять в українську перемогу і не бояться Росії.

"Вони приїжджають, попри ракети, що прилітають. Вони не бояться Путіна, бо світ значно більший, ніж один лідер однієї країни", – підсумував Зеленський.

Раніше ми розповідали, що президент Росії Володимир Путін, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, розраховував, що між західними союзниками по НАТО і G7 відбудеться розкол, але цього не сталося. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.

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Крім того, президент США Джо Байден вважає, що США та Європа матимуть єдину позицію щодо опору Росії та тиску на Москву.