Зеленський повідомив про важливу допомогу Франції для ЗСУ

Президент провів переговори у Києві з главою Сенату Франції

Голова Сенату Франції Жерар Ларше прибув в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Жераром Ларше. Політики обговорили допомогу українській армії у війні з Росією. Французький сенатор також виступив у Верховній Раді.

Про це повідомляє Telegram-канал Зеленського.

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Президент наголосив, що Україна цінує увагу та підтримку з боку французьких сенаторів.

"Радий зустрітися з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту. Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час", – зазначив Зеленський.

Зустріч президента з французьким сенатором. Фото: офіційний Telegram-канал Зеленського

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Що сказав глава Сенату Франції у Верховній Раді

Жерар Ларше у Раді. Фото: Facebook Мінкультури та інформації

Як пише "Українська правда", Жерар Ларше під час виступу запевнив українських нардепів у підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України.

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"У цих стінах б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", - заявив голова Сенату Франції.

Ларше також згадав і про військову допомогу.

"Україна має надійний тил з 27 країн Європейського Союзу! Франція буде з вами на всіх рівнях – у тому числі і в військовій допомозі!" – заявив він.

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна поставить Україні "значну кількість" бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB. Крім того, Франція також вивчає можливість постачання протикорабельних ракет Exocet французького виробництва в Україну.

Також повідомлялося, що Франція передасть ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar. Нові САУ Україна отримає на додаток до тих 12, які Франція передавала раніше.