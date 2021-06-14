Зеленський зідзвонився з Джонсоном, а Україна увійшла в "зелену зону" за критеріями ЄС- головні новини СЬОГОДНІ

Президенту авіакомпанії МАУ Євгенію Дихне вручили обвинувальний акт, а глава МЗС Дмитро Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку – 2" – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини понеділка, 14 червня.

Вакцинацію від COVID-19 в Україні проводитимуть щорічно

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В Україні хочуть щорічно проводити вакцинацію від коронавірусу, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, відомство звернулося до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовим співтовариством (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я) та відстежує всі клінічні дослідження, наукові дані про тривалість поствакцинального імунітету до COVID-19.

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Вся Україна в зеленій зоні і тепер відповідає вимогам ЄС

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Після того як всі області України опинилися в "зеленій зоні", країна відповідає критеріям Європейського Союзу.

"Всі області України перебувають в "зеленій зоні". Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відтепер увійшла в "зелену зону". Є показник 74,71 випадок на 100 000 населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 000 населення", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після того як з "жовтої зони" карантину вийшли всі області, в Україні більше не залишилося таких, де перевищений хоча б один показник по COVID-19.

Зеленський зателефонував Джонсону

Головною темою розмови стало питання вступу України в НАТО, а також обговорили Донбас і "Північний потік – 2". Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на фронті і поблизу кордонів України, де Росія погрожує своїми військами. Він пояснив, що агресор так і не відвів повністю свої сили і рівень військової загрози для України залишається високим.

Глава держави звернув увагу британського прем'єра на небезпеку запуску російського газопроводу і зазначив, що його введення в експлуатацію неприпустимо.

Президента МАУ судитимуть

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Президенту авіакомпанії МАУ Євгену Дихне вручили обвинувальний акт за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

Слідчі вважають, що він нібито всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали можливість користуватися приміщенням і надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна моделлю зі своїми процедурами.

Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку – 2"

Умовою запуску газопроводу "Північний потік – 2", який будують з Росії до Німеччини через Балтійське море, має бути деоккупація українських територій і енергобезпека України.

"Ми проти "Північного потоку – 2". Умовою його запуску має бути деоккупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз", – заявив Кулеба.

За його словами, "Північний потік – 2" – це перш за все загроза безпеці України, а не тільки економіці.

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