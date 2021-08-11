Зеленський прибрав Авакова і ще чотирьох ексміністрів з Ради реформ: хто їх замінив

Нещодавно звільнені члени уряду більше не будуть допомагати з реформами в Україні після нового указу президента

Зеленський замінив ексглаву МВС / Фото: mvs.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної ради реформ у зв'язку з недавніми кадровими перестановками в уряді. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

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У зв'язку зі звільненнями з Кабміну президент вивів з Нацради:

Арсена Авакова (ексглава МВС);

Юрія Вітренка (колишній в.о. міністра енергетики);

Владислава Криклія (ексміністр інфраструктури);

Ігоря Петрашка (ексміністр економіки);

Максима Степанова (ексглава МОЗ).

Замість них введені до складу Нацради такі особи, які запрошуються для розгляду окремих питань:

Роман Абрамовський (міністр охорони довкілля і природних ресурсів);

Герман Галущенко (міністр енергетики);

Олександр Кубраков (міністр інфраструктури);

Віктор Ляшко (глава МОЗ);

Олег Уруський (віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості).

Міністр економіки Олексій Любченко введений до складу членів Нацради, які беруть участь в її роботі з усіх питань. А главу МВС Дениса Монастирського Зеленський затвердив до складу членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.

Зеленський вже почистив армію

Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, мотивуючи це тим, що не всі впоралися зі своєю роботою. Першим попросив на вихід голову МВС Арсена Авакова, а на його місце призначили Монастирського.

Потім президент змінив голову Служби зовнішньої розвідки – звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.

Потім взявся за армію – звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Генштабу і командувача ООС. На їхнє місце президент призначив генералів Сінайка, Павлюка, Шапталу. Варто нагадати, що нещодавно Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони.

Також Зеленський "почистив" і СБУ – були звільнені троє заступників Баканова.

Нагадаємо, сьогодні глава київської поліції Андрій Крищенко заявив про своє звільнення. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.

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Також сьогодні було призначено нового головного поліцейського Києва – ним став Іван Виговський, який до цього очолював полтавську поліцію.