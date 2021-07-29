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Зеленський встановив нову дату Дня молоді: коли будемо святкувати

29 липня 2021 15:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше українці святкували улюблене свято молоді у кінці червня, а тепер його перенесли на півтора місяці

Зеленський переніс дату молодіжного свята. Колаж "Сьогодні"

Зеленський переніс дату молодіжного свята. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський змінив дату святкування Дня молоді в Україні і підлаштував його під міжнародну дату – тепер відзначатимемо його одночасно з європейцями.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Глава держави підписав указ, яким встановив святкування Дня молоді 12 серпня – у Міжнародний день молоді. Указ набуває чинності з 1 січня 2022 року – цьогоріч вдруге вже не святкуватимемо.

Президент мотивував це підтримкою прагнень української молоді до інтеграції в європейське співтовариство, затвердженням цінностей демократії і свободи, а також з огляду на ініціативу молодіжних організацій і рухів.

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Також було скасовано президентський указ від 1994 року, згідно з яким День молоді відзначався в останню неділю червня (цього року це було 27 червня).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Ілля Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці. Він не тільки привітав, а й дав кілька порад молодим українцям.

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