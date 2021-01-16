Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив топчиновників СБУ і призначив на їх місце наступників.
Укази опубліковані на офіційному сайті ОПУ.
Зеленський звільнив:
- Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України.
- Анатолія Дублика з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України
- Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області
- Юрія Гончарова з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області
Кудінова на посаді замінив Андрій Черняк, а Дублика – Олександр Кукса. Також Олександр Наконечний став новим начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, а Іван Осипчук – начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області
Крім того, президент призначив Дмитра Неведрова начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Раніше ми повідомляли, що 13 січня Кабінет міністрів провів засідання, на якому були розглянуті кадрові питання в державних відомствах.
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