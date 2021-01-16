Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ

Серед них звільнення і призначення ректора Національної академії Служби безпеки України

Президент України Володимир Зеленський звільнив топчиновників СБУ і призначив на їх місце наступників.

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Укази опубліковані на офіційному сайті ОПУ.

Зеленський звільнив:

Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України.

Анатолія Дублика з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України

Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області

Юрія Гончарова з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області

Кудінова на посаді замінив Андрій Черняк, а Дублика – Олександр Кукса. Також Олександр Наконечний став новим начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, а Іван Осипчук – начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області

Крім того, президент призначив Дмитра Неведрова начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

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Раніше ми повідомляли, що 13 січня Кабінет міністрів провів засідання, на якому були розглянуті кадрові питання в державних відомствах.

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