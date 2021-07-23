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Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Баранецького

23 липня 2021 18:12

Богдан Приходько Богдан Приходько

Також посади позбувся начальник внутрішньої безпеки спецслужби

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького. Про це в коментарі "Українська правда" повідомив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров.

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За словами спікера Зеленського, президент підписав відповідний указ.

У той же час видання з посиланням на власні джерела, повідомляє, що в структурі СБУ відбулася ще одна зміна – глава спецслужби Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який раніше фігурував в гучній справі про підготовку замаху як можлива жертва.

Нагадаємо, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності екс-заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного до організації приготування вбивства Наумова. Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 і ст. 348 КК України.

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За версією слідства, основним мотивом злочину стало те, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромна на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного в СБУ.

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