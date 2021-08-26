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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський звільнив посла в Канаді, а в Києві згорів будинок – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
26 серпня, 06:00
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Журналіст Андрій Шевченко більше не посол України в Канаді, а на столичних Позняках горів приватний будинок, – та інші новини
Андрія Шевченка звільнили з посади посла, а в Києві горів будинок
Андрія Шевченка звільнили з посади посла, а в Києві горів будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Києві згорів будинок

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У Києві на Позняках на вулиці Григоренка, 12а, спалахнув приватний будинок. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів, а очевидці повідомляли про вибухи. Пожежу загасили, власники не виключають підпал – нібито у них був конфлікт з кимось.

Корбан подарував Дніпру яхту

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровської міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта" для занять гуртків юних моряків і річковиків.

Корбан подарував Дніпру теплоход "Аталанта" / "Інформатор"
Корбан подарував Дніпру теплоход "Аталанта" / "Інформатор"

Звільнення посла в Канаді

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав посаду посла майже шість років.

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Офіс президента України звільнив Андрія Шевченка з дипломатичного поста / Фото "Сегодня"
Офіс президента України звільнив Андрія Шевченка з дипломатичного поста / Фото "Сегодня"

Розслідування про заволодіння Януковичами "Межигір'ям"

Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне заочне досудове розслідування стосовно четвертого президента України Віктора Януковича, втік з країни, і його сина Олександра про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я".

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