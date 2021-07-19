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Зеленський у Грузії зустрінеться з двома президентами – на кону важлива декларація

19 липня 2021 9:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До глав трьох дружніх держав приєднатися ще й високопоставлений чиновник ЄС

Санду (зліва), Зеленський і Зурабішвілі. Колаж "Сьогодні"

Санду (зліва), Зеленський і Зурабішвілі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський сьогодні вирушив з візитом до Грузії, де проведе зустріч з президентом цієї країни Саломе Зурабішівілі і молдавським лідером Майєю Санду.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

В рамках візиту Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із Зурабішвілі, Санду і Мішелем.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 23 червня президент Грузії була з візитом у Києві. Тоді після зустрічі із Зеленським Зурабішвілі заявила про нормалізацію відносин з Україною після скандалу з Саакашвілі. Відносини між країнами погіршилися після того, як у травні 2020-го колишній президент Грузії був призначений в Україні главою Виконавчого комітету реформ – це дуже не сподобалося нинішній грузинській владі.

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Також нагадаємо, що ще у 2018 році Україна, Грузія і Молдова об'єдналися проти Росії - була створена спільна платформа. У трьох країн загальна проблема – Росія нападала і силою відібрала частину територій.

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