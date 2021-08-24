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Зеленський на параді в День Незалежності пожартував над Януковичем (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
24 серпня, 12:09
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Він назвав області, де народилися українські президенти
Хоча Зеленський і не згадав про президента-втікача, але всі про нього подумали / Фото: колаж "Сьогодні"
Хоча Зеленський і не згадав про президента-втікача, але всі про нього подумали / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час вітальної промови з нагоди 30-річчя Незалежності зазначив області, в яких народилися президенти України, але про Януковича він не згадав. Замість нього він назвав іншого видатної українця.

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Про це він сказав під час виступу на Майдані Незалежності.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова", – сказав глава держави.

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Після його слів присутні засміялися. Сподобалися слова Зеленського і попереднім президентам – Леонід Кучма весело розсміявся, а Петро Порошенко повернувся до Віктора Ющенка, щоб щось сказати. Після того вони теж зареготали.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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