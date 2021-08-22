Зеленський вперше вручив нагороди "легендам України" (відео)

У Маріїнському парку в Києві ввечері в неділю пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців.
трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента в Facebook.
Першими "легендами" стали:
- "національна легенда української поезії" – Юрій Рибчинський,
- "національна легенда українського живопису" – Іван Марчук,
- "національна легенда українського футболу" – Олег Блохін,
- "національна легенда української хореографії" – Мирослав Вантух,
- "національна легенда українського балету" – Олена Потапова,
- "національна легенда української музики" – Софія Ротару
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
"Щорічно ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд", – заявив Володимир Зеленський на врученні.
Усі шість легендарних особистостей особисто брали участь у церемонії нагородження, присвоєну композитору Мирославу Скорику нагороду президент вручив його дружині.
"Україна має сотні легенд. Усі вони будуть відзначені Україною... І щороку, як і цього року, від себе і від імені нашої держави, буду говорити вам "дякую"! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні!", – сказав Зеленський.
"Національна легенда України"
У липні 2021 року президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України", підписавши відповідний указ.
Цією нагородою відзначають громадян за:
- видатні особисті заслуги у становленні незалежної України;
- зміцнення державності країни;
- захист Вітчизни і служіння українському народу.
Нагорода виготовляється з золота у вигляді квітки, пелюстки якого покриті синьою і жовтою емаллю.
Нагадаємо, у березні з нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський удостоїв державними нагородами добровольців.
Ми також писали, що президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей.