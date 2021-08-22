Зеленський вперше вручив нагороди "легендам України" (відео)

Шість легендарних особистостей особисто брали участь у церемонії, а присвоєну посмертно нагороду композитору Мирославу Скорику президент вручив його дружині

Олег Блохін, Софія Ротару та Іван Марчук стали першими "легендами України" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріїнському парку в Києві ввечері в неділю пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців.

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трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента в Facebook.

Першими "легендами" стали:

"національна легенда української поезії" – Юрій Рибчинський,

"національна легенда українського живопису" – Іван Марчук,

"національна легенда українського футболу" – Олег Блохін,

"національна легенда української хореографії" – Мирослав Вантух,

"національна легенда українського балету" – Олена Потапова,

"національна легенда української музики" – Софія Ротару

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

"Щорічно ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд", – заявив Володимир Зеленський на врученні.

Усі шість легендарних особистостей особисто брали участь у церемонії нагородження, присвоєну композитору Мирославу Скорику нагороду президент вручив його дружині.

"Україна має сотні легенд. Усі вони будуть відзначені Україною... І щороку, як і цього року, від себе і від імені нашої держави, буду говорити вам "дякую"! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні!", – сказав Зеленський.

"Національна легенда України"

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У липні 2021 року президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України", підписавши відповідний указ.

Цією нагородою відзначають громадян за:

видатні особисті заслуги у становленні незалежної України;

зміцнення державності країни;

захист Вітчизни і служіння українському народу.

Нагорода виготовляється з золота у вигляді квітки, пелюстки якого покриті синьою і жовтою емаллю.

Нагадаємо, у березні з нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський удостоїв державними нагородами добровольців.

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей.