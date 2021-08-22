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Зеленський вперше вручив нагороди "легендам України" (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
22 серпня, 23:59
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Шість легендарних особистостей особисто брали участь у церемонії, а присвоєну посмертно нагороду композитору Мирославу Скорику президент вручив його дружині
Олег Блохін, Софія Ротару та Іван Марчук стали першими "легендами України"
Олег Блохін, Софія Ротару та Іван Марчук стали першими "легендами України" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріїнському парку в Києві ввечері в неділю пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців.

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трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента в Facebook.

Першими "легендами" стали:

  • "національна легенда української поезії" – Юрій Рибчинський,
  • "національна легенда українського живопису" – Іван Марчук,
  • "національна легенда українського футболу" – Олег Блохін,
  • "національна легенда української хореографії" – Мирослав Вантух,
  • "національна легенда українського балету" – Олена Потапова,
  • "національна легенда української музики" – Софія Ротару
  • композитор Мирослав Скорик (посмертно).

"Щорічно ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд", – заявив Володимир Зеленський на врученні.

Усі шість легендарних особистостей особисто брали участь у церемонії нагородження, присвоєну композитору Мирославу Скорику нагороду президент вручив його дружині.

"Україна має сотні легенд. Усі вони будуть відзначені Україною... І щороку, як і цього року, від себе і від імені нашої держави, буду говорити вам "дякую"! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні!", – сказав Зеленський.

"Національна легенда України"

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У липні 2021 року президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України", підписавши відповідний указ.

Цією нагородою відзначають громадян за:

  • видатні особисті заслуги у становленні незалежної України;
  • зміцнення державності країни;
  • захист Вітчизни і служіння українському народу.

Нагорода виготовляється з золота у вигляді квітки, пелюстки якого покриті синьою і жовтою емаллю.

Нагадаємо, у березні з нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський удостоїв державними нагородами добровольців.

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей.

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