У суботу, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся із шістьма членами екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати у Гвінейській затоці у грудні 2020 року.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх", – сказав Зеленський.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Володимир Зеленський поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців. Моряки, водночас, розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

"Це було страшно. Навколо тебе – двадцять людей з автоматами цілодобово", – сказав один з моряків і додав, що більшість викрадачів була у стані сильного наркотичного сп’яніння.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

В тренді Зеленський зустрівся зі звільненими з піратського полону українськими моряками

Зеленський запропонував направити моряків до лікарні "Феофанія" для проходження повного обстеження та відновлення здоров’я.

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"Я радий, що нарешті наші моряки на рідній землі, обіймають своїх рідних. Після кількох місяців копіткої праці дипломатів та всіх залучених сторін нам вдалося визволити їх із піратського полону. В яку б халепу не потрапляли громадяни України за кордоном, вони можуть розраховувати на захист української держави. Так було й буде завжди. Україна своїх напризволяще не залишає", – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Раніше ми повідомляли, що біля узбережжя Нігерії в Гвінейській протоці пірати захопили турецьке вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії з Лагоса в Кейптаун.

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