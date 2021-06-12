Зеленський зустрінеться з Байденом, а відносини РФ і США впали до найнижчої точки – головні новини за ніч

Постраждалим від вибухівки дітям підвищать виплати, а Італія подолала Туреччину на старті Євро-2020 – які важливі події відбулися цієї ночі

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Пентагон виділив Україні 150 млн доларів

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Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги по безпеці України 2021 року обсягом в 150 млн доларів. Гроші будуть виділені в рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Їх можна буде витратити на:

програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;

консультативні послуги;

обладнання: тактичне, для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;

малі бойові катери Mark VI, контрбатарейні РЛС, а також супутникові знімки і послуги з аналізу даних.

Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського з Путіним

Поки місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним не обговорюється. Однак уже є певні контакти, спроби узгодити порядок для зустрічі, але до географії ще не дійшли. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, організувати таку зустріч буде вкрай складно.

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Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом в США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться наприкінці липня. За його словами, це буде повноцінний візит до США. Зараз проходить узгодження дати переговорів лідерів, а також вирішується, які теми порушуватимуться під час зустрічі.

Італія подолала Туреччину на старті Євро-2020

Видовищний старт для Євро-2020 організували в матчі-відкритті збірні Туреччини та Італії. "Скуадра Адзурра" була агресивнішою на Олімпійському стадіоні в Римі, і в підсумку відправила у ворота суперника три голи – 3:0.

Постраждалим від вибухівки дітям підвищать виплати

Дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів, підвищать соціальні виплати на 50%. Відповідний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський.

"Документ, який підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

Відносини РФ і США впали до найнижчої точки

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Як заявив президент РФ Володимир Путін, відносини Росії і США досягли найнижчої точки за останні декілька років. Також він розповів, що експрезидент США Дональд Трамп кардинально відрізняється від нинішнього лідера Сполучених Штатів Джо Байдена, який "є кар'єрним політиком, від нього не слід очікувати імпульсивних рішень".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: