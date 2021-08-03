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Зеленський: Я там жив, це моя земля – Крим ніколи не буде російським (відео)

3 серпня 2021 12:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназовуть міста кримські, але кримських татар не здихаються

Зеленський дав зрозуміти оккуантам, що їм нічого не "світить" у Криму. Колаж "Сьогодні"

Зеленський дав зрозуміти оккуантам, що їм нічого не "світить" у Криму. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим ніколи не стане російським і його звільнення – це лише питання часу. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "ДОМ", фрагмент якого глава держави опублікував у Facebook.

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Він упевнений, що для окупантів українська земля ніколи не стане рідною.

"Ти любиш цю країну, або не любиш. От не любиш Україну – ти гість, ти мандрівник. Ось ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе ця природа – унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – смачні. Це неможливо привити – це моє. Я цей Крим знаю ... Я там жив, це моя земля. Це не їх земля, їх покоління тут рости не будуть, і діти їх тут не перебувають. І вмирати за нашу землю вони не будуть. Це ніколи не буде російською територією. Просто – ніколи", – сказав Зеленський.

Звільнення Криму – це питання часу

Президент вважає, що нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназовуть міста кримські, але кримських татар не здихаються.

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"Всі вони повернуться до себе додому – це питання часу" , – підкреслив глава держави.

  • Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", невизнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.
  • У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі відзначають, що даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський заявляв, що не буде розмінювати Крим на Донбас. У той же час в Києві за час війни з окупантами зрозуміли, що Захід не вирішить проблему російської агресії.

У лютому цього року Зеленський звернувся до кримчан на двох мовах. Він зазначив, що Крим був серцем України, яке Росія брутально вирвала у нашої країни.

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