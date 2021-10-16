Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну і в Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах – головні новини за ніч

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У Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах
На Закарпатті шукають туристку, у якій раптово погіршилося самопочуття в горах в Рахівському районі, і їй була потрібна допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.
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15 жовтня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшов фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021" . 15 фіналісток змагалися за корону та титул найкрасивішої дівчини країни.
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У мечеті афганського міста Кандагар під час п'ятничної молитви стався теракт. Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті, яка належить шиїтській громаді.