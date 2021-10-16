Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну і в Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах – головні новини за ніч

Екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов зазначив, що необхідно відповідати на тиск Росії і жінці стало погано під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван

Ілларіонов зазначив, що потрібно бути у всеозброєнні і рятувальники ведуть пошукову операцію. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах

На Закарпатті шукають туристку, у якій раптово погіршилося самопочуття в горах в Рахівському районі, і їй була потрібна допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.

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Рятувальники ведуть пошукову операцію

Титул Міс Україна Всесвіт 2021 завоювала учасниця шоу Холостяк Анна Неплях

15 жовтня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшов фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021" . 15 фіналісток змагалися за корону та титул найкрасивішої дівчини країни.

"Міс Україна Всесвіт" 2021 – Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/

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Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну

Екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Кремль відчув можливість надавати нову хвилю тиску на Україну, чого не було півтора-два місяці тому.

Вибух в найбільшій мечеті шиїта в афганському Кандагарі: багато загиблих

У мечеті афганського міста Кандагар під час п'ятничної молитви стався теракт. Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті, яка належить шиїтській громаді.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад. Колаж "Сегодня".