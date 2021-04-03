Зеленському потрібно об'єднати суспільство, щоб захистити незалежність України – Яценюк

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що наразі для президента Володимира Зеленського важливо підтримати волонтерів, добровольців та бійців ЗСУ.

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Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"

За його словами, наразі потрібно об’єднати суспільство задля того, щоби вся українська держава боронила свою незалежність. Він заявив, що на даному етапі у президента Зеленського "пройшла трансформація поглядів".

"Коли Зеленський став президентом у 2019 році, він сподівався, в силу різних причин, що можна сісти і про щось домовитися з Путіним. Але протягом двох років він усвідомив, що з Путіним домовитися неможливо. Він зрозумів, що ніякі домовленості з Путіним неможливі, що Путін може домовитися тільки про одне – про капітуляцію України. Він (президент Зеленський – ред.) чудово усвідомлює, що як президент на це не може піти, а український народ це ніколи не дасть можливості зробити", - наголосив лідер НФ.

Арсеній Яценюк також підкреслив важливість єдності з ЄС. Він назвав поганим сигналом те, що "Путін добився можливості мати окрему розмову без президента Зеленського з канцлером Меркель і президентом Франції.

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"Ці сигнали підривають єдність ще й в самому Європейському Союз. Було би вкрай правильно, якби так само швидко була організована зустріч з ініціативи наших французьких і німецьких друзів і партнерів разом з президентом Зеленським, і, наприклад, з президентом ЄС, який би прийняв участь у такій дискусії. Щоби продемонструвати всьому світу, що Україна має всецілу підтримку", - наголосив Арсеній Яценюк.

Раніше ми повідомляли, що за словами Яценюка президент РФ Володимир Путін перейшов у наступ проти України, тож лише повна ясність сигналів з Києва, принциповість його позиції і масштабне посилення нашої обороноздатності дозволять захистити нашу державу від нової атаки Москви.

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