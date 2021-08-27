Зелені чоловічки: прихильники Порошенко почали обливати себе зеленкою

Інцидент з п'ятим президентом України Петром Порошенко в День Незалежності, коли його облили зеленкою , став темою для флешмобу його прихильників. Вони почали обливати себе зеленкою, а фотографії викладати в соцмережах.
Наприклад, користувач під ніком "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація", вважає, що зеленка на людині не так і страшно.
Флешмоб підтримала колишня співробітниця Житомирського Державного Університету імені Івана Франка.
А житель Лісабона (Португалія) підтримав більш радикально.
Решта учасників акції віддали перевагу реальній зеленці інструментам програм для малювання.
Нагадаємо, що 24 серпня після параду на честь 30-річчя Незалежності України п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.
Напад здійснив Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область). За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Кого ще в Україні обливали зеленкою?
- 5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
- 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євгеній Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".
- А 2018 рокуоблили зеленкою главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Згідно з висновком медиків, у Шабуніна був хімічний опік обох очей.