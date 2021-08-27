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Зелені чоловічки: прихильники Порошенко почали обливати себе зеленкою

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 серпня, 16:57
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У соцмережах з'явилися фото українців, які розмальовують себе зеленкою
Учасники флешмобу вважають, що бути в зеленці - нестрашно / Колаж "Сегодня"
Учасники флешмобу вважають, що бути в зеленці - нестрашно / Колаж "Сегодня"

Інцидент з п'ятим президентом України Петром Порошенко в День Незалежності, коли його облили зеленкою , став темою для флешмобу його прихильників. Вони почали обливати себе зеленкою, а фотографії викладати в соцмережах.

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Цей користувач влаштував флешмоб на пляжі
Цей користувач влаштував флешмоб на пляжі

Наприклад, користувач під ніком "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація", вважає, що зеленка на людині не так і страшно.

Флешмоб підтримала колишня співробітниця Житомирського Державного Університету імені Івана Франка.

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А житель Лісабона (Португалія) підтримав більш радикально.

Решта учасників акції віддали перевагу реальній зеленці інструментам програм для малювання.

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Нагадаємо, що 24 серпня після параду на честь 30-річчя Незалежності України п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

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Напад здійснив Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область). За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Кого ще в Україні обливали зеленкою?

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