У Києві Дніпро покривається зеленню. Еколог відкрив причину

Еколог розповів "Сьогодні", що за острівці з водоростей утворилися на середині Дніпра

Дніпро покривається острівцями з водоростей / Колаж "Сегодня"

Киян здивували зелені острівці на Дніпрі в районі мосту Патона. Їх утворилося тут кілька штук. Сайт "Сьогодні" дізнавався, що за рослина "окупує" Дніпро і наскільки це небезпечно для городян.

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Водорості на середині Дніпра / Фото: Дмитро Гордійчук

Екологи кажуть, що зелені острівці – це два види водоростей, які традиційно ростуть по сусідству в Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де практично немає течії.

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" Це – сальвінія і водяний горіх плаваючий. Перша знаходиться в Червону книгу, а другий вид виключений з цього документа, оскільки водяного горіха останнім часом стало дуже багато в Дніпрі. Ростуть вони в цьому районі Дніпра на мілинах, де глибина води не більше півметра. Традиційно це відбувається у другій половині літа, коли спадає вода ", – пояснює нам еколог Олександр Соколенко.

Водорості по берегах Дніпра в Києві / Фото: Дмитро Гордійчук

На його думку, рослини нічим не загрожують екології річки.

"Це звичайне явище для Дніпра. У вересні зелені острівці з рослин зникнуть", – говорить еколог.

Олександр Соколенко відзначає, що все ж водяний горіх становить небезпеку для неуважних людей.

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/ Фото: Дмитро Гордійчук

" Єдиний нюанс, насіння водяного горіха дозрівають в так званих коробочках, які плавають на поверхні води. Вони коричневого кольору і на них є гострі шипи. Трапляється, що рибальські надувні човни проколюються, потрапляючи на плоди водяного горіха. Це небезпечно для тих, хто не вміє плавати і користується надувними матрацами. Якщо заплисти в колонію водяного горіха, то можна проколоти матрац ", – пояснює еколог.

Наш співрозмовник зазначає, що в другій половині літа, насіння водного горіха накопичуються уздовж берегової лінії Дніпра.

"Насіння потрапляють навіть на пляжі. Тому потрібно бути гранично обережним, щоб не наступити на колючку – можна отримати серйозну травму. Таких колючок менше на облаштованих пляжах, але дуже багато на диких, де багато мулу", – додає Олександр Соколенко.

Раніше ми писали, що в Дніпрі під Києвом люди помічали багато медуз .

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А начальник Головного управління Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан в одному з інтерв'ю визнав, що в Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендують.