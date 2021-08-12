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Зерно продавали "наліво", а збитки вішали на державу. У держкомпанії розкрили схему на сотні мільйонів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 серпня, 13:30
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Чиновники укладали угоди з компаніями-спільниками на поставку зерна за заниженими цінами, після махінацій корпорація втратила сотні мільйонів гривень
Правоохоронці провели 62 обшуки в офісах компанії і в будинках фігурантів. Колаж "Сьогодні"
Правоохоронці провели 62 обшуки в офісах компанії і в будинках фігурантів. Колаж "Сьогодні"

У Державній продовольчо-зерновий корпорації правоохоронці викрили схему розтрати майна, через яку компанія зазнала збитків у сотні мільйонів гривень.

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Про це розповів політолог Андрій Золотарьов у Facebook.

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Що придумали порушники?

За словами політолога, у справі фігурує керівник держкомпанії Андрій Власенко і його спільники.

"Замість того, щоб постачати зерно за укладеним контрактом з китайською компанією, придумали схематоз з кылькома фіктивними підприємствами і заниженими цінами. Схема традиційна – збитки вішаємо на державу, а прибутки собі в кишеню", – сказав він.

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У результаті на кінець липня дебіторська заборгованість цих компаній перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією становить 57 мільйонів доларів США.

"Умудрилися ще "підзаробити" на схемах зі страхуванням – укладаючи договори страхування за цінами в 3-5 разів вищими за ринкові. Подумаєш, кілька лимонів зелених, не зі своєї ж кишені дістаєш", – додав політолог.

В Офісі президента уточнили "Сьогодні", що 10 серпня правоохоронці провели 62 обшуки в п'яти областях і Києві. На місці вилучили:

  • документи фінансово-господарської діяльності;
  • чорнові записи;
  • комп'ютерну техніку;
  • мобільні телефони;
  • більше 200 000 доларів США.

Не перша схема в ДПЗКУ

У САП з'ясували, що у 2015 році керівник ДПЗКУ підписав два договори про постачання кукурудзи з ВАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ВАТ "Васильківхлібпродукт", а в подальшому дав вказівку перерахувати передоплату – майже 50 млн грн і 38,5 млн грн відповідно. Однак товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не збирався виконувати зазначені угоди.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему незаконної приватизації державних земельу Київській області.

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Крім того, державна фіскальна служба прийшла в НАК "Нафтогаз" з обшуками в рамках кримінального провадження за фактом можливого ухилення посадових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд гривень.

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