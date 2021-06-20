Спека до +34 і майже без дощів. Якої погоди чекати українцям в понеділок

Лише в трьох областях України прогнозують опади – у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій

У понеділок, 21 червня, в Україні буде спекотно, лише в трьох західних областях прогнозують дощі.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже на всій території України буде сонячно і без опадів. Лише в Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

На заході країни буде 27-31 градус, а на сході 29-34 градуси. На півночі – +29 +32, на півдні прогнозують 27-30 градусів тепла.

У центрі України і в Києві буде спекотно, синоптики прогнозують 29-32 градуси тепла.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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