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Спека і дощі: кого порадує, а кого засмутить погода у вівторок (карта)

25 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Тепло буде практично по всій Україні, але особливо спекотно буде східним областям

Прогноз погоди на 25 травня

Прогноз погоди на 25 травня / Фото: Getty Images

В Україні у вівторок, 25 травня, встановиться спекотна погода, але якщо на сході, в центрі і півдні буде досить сонячно, то в західних областях продовжаться дощі.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві обіцяють до 23 градусів тепла і невелику змінну хмарність, подібна погода буде і в інших північних областях і в центрі.

Так, на Чернігівщині, Сумщині та в Черкасах буде до 24-25 градусів і суха сонячна погода з мінливою хмарністю.

На півдні також обіцяють 22-24 градуси і ніяких дощів. Але особливо спекотно буде на сході країни – до 25 градусів, опади також не передбачаються.

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А ось на заході ще трохи подощить, але мерзнути не доведеться – температура 22-24, а в Закарпатській області й усі 25 градусів.

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Прогноз погоди на 25 травня в Україні. Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, згідно з тижневим прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі кілька днів по Україні кочуватимуть дощі з грозами. Водночас місцями буде сонячно і навіть майже 30-градусна спека.

Ми також писали, що днями по Україні пройшовся ураган, який накоїв чимало лиха.

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