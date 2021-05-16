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Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні

16 травня, 07:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

У країні очікується тепла погода, на заході і півдні очікуються опади

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Не забувайте пити багато води, якщо влаштовуйте розвантажувальний день / Фото: freepik.com

У неділю, 16 травня, синоптики прогнозують теплу погоду в Україні, дощі очікуються на заході і півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.

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Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Середня температура повітря в Україні сьогодні вдень становитиме 23-25 градусів тепла.

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Температура повітря по регіонах:

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
  • на заході – 17-21 градус тепла;
  • на сході – 23-27 градусів:
  • на півночі – 22-25 градусів;
  • на півдні – 23-26 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 22-25 градусів.
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Прогноз погоди на 16 травня. Джерело: "Укргідрометцентр"

Раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку. За його словами, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою.

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