Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні

У країні очікується тепла погода, на заході і півдні очікуються опади

Не забувайте пити багато води, якщо влаштовуйте розвантажувальний день / Фото: freepik.com

У неділю, 16 травня, синоптики прогнозують теплу погоду в Україні, дощі очікуються на заході і півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.

Реклама

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Середня температура повітря в Україні сьогодні вдень становитиме 23-25 градусів тепла.

Читайте також: Справжньої весни в Україні доведеться почекати: прогноз погоди на весь травень

Температура повітря по регіонах:

на заході – 17-21 градус тепла;

на сході – 23-27 градусів:

на півночі – 22-25 градусів;

на півдні – 23-26 градусів;

в центрі України і в Києві – 22-25 градусів.

Реклама

Прогноз погоди на 16 травня. Джерело: "Укргідрометцентр"

Раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку. За його словами, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою.