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Спека і грози: прогноз погоди на 30 червня (карта)

30 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Україні в останній день червня синоптики обіцяють грозові дощі практично по всій території, пощастить тільки чотирьом областям

У середу, 30 червня, в Україну повернеться не тільки спека, а й майже всю країну накриє грозами. Температура в деяких областях знову підніметься до 33 градусів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві синоптики прогнозують від 28 до 30 градусів і зливу з грозою. Подібна погода чекає і північні Сумську і Чернігівську області, але температура там буде трохи нижчою – 26-28 градусів.

Заливати в останній день червня буде і західні області, також там збережеться спекотна погода: температура від 20 до 33 градусів і вже звичні цього літа грози.

На півдні в середу буде мокро, але не всім – грози прогнозують в Одеській і Миколаївській області, а ось в Херсоні і Криму буде сонячно і без опадів. Температуру в південному регіоні обіцяють до 31 градуса.

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Харківська, Луганська і Донецька області – саме ті, де 30 червня буде сонячно і без опадів, температура 27-29 градусів.

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Нагадаємо, червень в Україні видався дощовим і спекотним – перші два тижні країну заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" спека. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Ми також повідомляли, що Україна готується зустрітися з антициклоном Afra, а це значить, що в більшості областей переважатиме суха погода.

Тим часом під Києвом випав град розміром з яйце.

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