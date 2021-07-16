Спека і невеликі дощі: прогноз погоди на 16 липня

Трохи подощить на заході, у центрі та на сході України, але далеко не скрізь

/ Фото: Reuters

В Україні в п'ятницю як і раніше буде спекотно – 33-35 градусів, але деякі області трохи охолодять невеликі дощі.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві у п’ятницю температура все та ж – 32-34 градуси, але обіцяють і невеликий дощик. Аналогічна ситуація в північних Чернігівській і Сумській областях.

Трохи подощить і на сході України, але не скрізь, опади прогнозують у Донецькій, Луганській і Харківській областях, температура там 32-34 градуси. А в Дніпрі ніяких опадів і спека 35 градусів.

У центральних Черкасах і Кропивницькому також опадів не передбачається і буде +32-34 градуси. Як і на узбережжі Азовського і Чорного морів, зокрема й у Криму.

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Відразу в чотирьох областях обіцяють дощ на заході України – щоправда, невеликий, температура в цьому регіоні у п'ятницю – в середньому 32-34 градуси.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрети того, як визначає погоду без метеозондів й іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше питимете воду, тим більше "набрякнете".