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Спека і сильні дощі: як погода здивує українців (карта)

28 травня, 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Практично у всіх регіонах нашої країни пройде дощ з грозою – новий прогноз

У суботу, 29 травня, погода буде дощовою практично у всіх регіонах України. Синоптики очікують сильні дощі, в деяких регіонах буде жарко.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території України синоптики прогнозують потужні зливи з грозою. Температура вдень сягатиме від 15 до 28 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів.

У більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Тернопільської, Житомирської, Херсонської областей очікуються дощі і надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У регіонах вдень температура сягатиме 24-28 градусів тепла, а вночі спека спаде до позначки 15 градусів.

Раніше ми писали, чим здивує українців погода. Червень готує нам пекельну спеку під 40 градусів, але і без дощів не обійдеться.

Нагадаємо, нещодавно по Україні пройшовся ураган, який накоїв чимало лиха.

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