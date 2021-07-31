Спека не відступає? Народний синоптик розповів, яка погода буде в серпні

До середини місяця вдень може бути під +40 при майже повній відсутності хмар

Жарка спека накриє всю країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Уже завтра починається останній місяць літа – серпень. Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів сайту "Сьогодні", який очікується погода в останньому літньому місяці.

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Прогноз попереджає – чекайте спеку, а ось з опадами складеться не надто. Лише в перший тиждень серпня очікуються дві невеликі майже бездощові бурі, потім опади припиняться, а стовпчик термометра з кожним днем буде повзти все вище і вище.

За розрахунками синоптика, третій місяць нинішнього літа виявиться протилежністю другого – дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

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До середини місяця вдень може бути під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18 серпня ненадовго "запахне осінью", температура на 2-3 дні різко знизиться до + 20-22 градусів під впливом холодного антициклону.

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Яка погода буде на День Незалежності

Перед Д нем Незалежності потеплішає до + 26-28 градусів.

потеплішає до + 26-28 градусів. Парад пройде в нежаркий сонячний день і день-два різко похолодає.

Літо попрощається з нами проливним дощем.

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Крім того, народний синоптик поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

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