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Спека не відступає? Народний синоптик розповів, яка погода буде в серпні

31 липня 2021 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До середини місяця вдень може бути під +40 при майже повній відсутності хмар

Жарка спека накриє всю країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Жарка спека накриє всю країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Уже завтра починається останній місяць літа – серпень. Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів сайту "Сьогодні", який очікується погода в останньому літньому місяці.

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Прогноз попереджає – чекайте спеку, а ось з опадами складеться не надто. Лише в перший тиждень серпня очікуються дві невеликі майже бездощові бурі, потім опади припиняться, а стовпчик термометра з кожним днем буде повзти все вище і вище.

За розрахунками синоптика, третій місяць нинішнього літа виявиться протилежністю другого – дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

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До середини місяця вдень може бути під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18 серпня ненадовго "запахне осінью", температура на 2-3 дні різко знизиться до + 20-22 градусів під впливом холодного антициклону.

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Яка погода буде на День Незалежності

  • Перед Днем Незалежності потеплішає до + 26-28 градусів.
  • Парад пройде в нежаркий сонячний день і день-два різко похолодає.
  • Літо попрощається з нами проливним дощем.
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Крім того, народний синоптик поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Також нещодавно ми писали про те, що Ірпінь (місто в Київській області) накрили дощі з грозами.

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