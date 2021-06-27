Спека відступає, але Україну накриють грози: якою буде погода на День Конституції

Синоптики розповіли, де у понеділок буде найпрохолодніше і які області заливатимуть дощі

Негода в Україні вже наробила чимало бід, а в понеділок, 28 червня, дощі пройдуть у половині областей України. Є і хороші новини – спека спаде, майже всюди буде близько 25 градусів.

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Про це свідчить карта Укргідрометцентру.

Найпрохолодніше буде в західних областях, 24-26 градусів. Тільки на Закарпатті до +29.

У центрі та на півночі приблизно така сама температура, 24-27 градусів.

Найспекотніше обіцяють на сході та півдні, 28-30 градусів.

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Дощі завтра синоптики прогнозують у центральних, північних і східних областях. На півдні та заході без опадів.

У Києві приємні 24-26 градусів і гроза.

Також синоптики попереджають, що 28 червня на сході, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Відзначимо, що червень в Україні видався і дощовитим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей щодня заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати у липні.

Тим часом під Києвом випав град завбільшки з яйце.