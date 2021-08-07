Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю

Завтра у всіх областях буде пляжна погода – до нас знову повернулася спека, в деяких областях очікується до +33

На українців чекає спека - всім на пляж. Колаж "Сьогодні"

Найближчої ночі у кількох областях країни оголошено штормове попередження - 8 серпня почнеться з граду та злив. Але вже вдень на всій території України буде сухо і сонячно, а стовпчики термометрів покажуть більше 30 градусів.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Після недавніх комфортних 22 градусів у західних областях завтра різко потеплішає до 28-30 градусів.

У центрі (в тому числі і в Києві) і на півночі країни 27-29.

У східних і південних областях 30-33 градуси.

Реклама

Відзначимо, що незважаючи на спекотну денну погоду, ночі у західних, північних і центральних областях будуть холодні, 12-15 градусів, на півдні та сході 18-20.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви";

в Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом в сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки;

тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.