Спека посилюється, синоптики обіцяють палюче сонце: погода в Україні 10 липня (карта)

У суботу середня температура вдень коливатиметься в межах +33, а вночі очікується до +20

Українцям знову доведеться рятуватися від спеки - не допоможуть навіть грозові дощі / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У суботу, 10 липня, в Україні буде триматися спекотна погода – середня температура вдень по всій країні буде триматися в межах +31-33 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, на заході країни вдень синоптики прогнозують температуру до +33, вже вночі спека спаде до позначки +19 градусів.

У центральних регіонах України погода також залишиться незмінною – вдень стовпчики термометрів покажуть від +31 до +33 градусів, а вночі очікується від +18 до +20 градусів.

На сході країни буде приблизно така ж температура – вдень синоптики прогнозують до +33 градусів, а вночі очікується від +17 до +19 градусів.

На півдні України також очікується висока температура і палюче сонце – вдень буде до +33, а вночі – до +20.

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