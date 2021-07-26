Русский
$ 27,05
31,85
  1. Новини України

Спека повернулася. Чого очікувати від погоди в Україні 26 липня (карта)

26 липня 2021 6:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спекотна температура буде практично по всій Україні, дощ пройде лише в одному регіоні на заході

Жаркий спеку буде по всій країні. Фото: колаж "Сьогодні"

Жаркий спеку буде по всій країні. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, як і вчора, в Україні стоятиме тепла температура в усіх регіонах. Дощі пройдуть лише на заході в декількох областях. 26 липня очікується до 30-32 градусів тепла. Але так буде не скрізь.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 26 липня буде сухо і тепло, спека – 27-29 градусів. Аналогічну приємну погоду обіцяють і в Чернігівській та Сумській областях.

Також тепло, сонячно і без опадів у четвер буде в Житомирській і частині західних областей. Дощ пройде тільки в Ужгороді, але температура буде – 28-30 градусів тепла.

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Реклама

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

В тренді
МОЗ хоче почати змішувати вакцини – хоча ВООЗ не радить
Можна буде робити щеплення різними вакцинами. Фото: колаж "Сьогодні"

Не буде дощу в центральній частині України, на півдні та сході. Температура в Черкасах і Кропивницькому – 28-30 градусів, в Луганській і Донецькій областях – до 30-32, як і в Харкові.

Ми писали, що майбутня зима в Україні готує нам безліч сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до лютих морозів у лютому. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
"Велика шкода тканинам та органам". Що відомо про штам "Дельта"Україна
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплатиЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти