Спека повернулася. Чого очікувати від погоди в Україні 26 липня (карта)

Спекотна температура буде практично по всій Україні, дощ пройде лише в одному регіоні на заході

Жаркий спеку буде по всій країні. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, як і вчора, в Україні стоятиме тепла температура в усіх регіонах. Дощі пройдуть лише на заході в декількох областях. 26 липня очікується до 30-32 градусів тепла. Але так буде не скрізь.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 26 липня буде сухо і тепло, спека – 27-29 градусів. Аналогічну приємну погоду обіцяють і в Чернігівській та Сумській областях.

Також тепло, сонячно і без опадів у четвер буде в Житомирській і частині західних областей. Дощ пройде тільки в Ужгороді, але температура буде – 28-30 градусів тепла.

Реклама Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр В тренді МОЗ хоче почати змішувати вакцини – хоча ВООЗ не радить

Не буде дощу в центральній частині України, на півдні та сході. Температура в Черкасах і Кропивницькому – 28-30 градусів, в Луганській і Донецькій областях – до 30-32, як і в Харкові.

Ми писали, що майбутня зима в Україні готує нам безліч сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до лютих морозів у лютому. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.