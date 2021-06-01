Спекотно не буде: холодний прогноз на 1 червня (карта)

Дощі в перший літній день пройдуть практично в усіх регіонах сходу і півдня, а на заході і півночі нарешті обіцяють сонце

У перший день червня синоптики обіцяють половині України зливи, а другій половині сонце, але спекотно не буде ніде. Найтепліше буде жителям Луганської області – там температура може сягнути 23 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та області як і раніше буде прохолодно – 14-16 градусів, зате не обіцяють і дощів, як і в найпівнічнішій Чернігівській області.

Щодо опадів, то 1 червня вони пройдуть практично в усіх регіонах сходу і півдня України, а на заході і півночі нарешті обіцяють сонце. Температура в західних областях буде в середньому 15-17 градусів.

На півдні синоптики прогнозують максимум 18 градусів тепла, зате в східних областях від 17 до 23 градусів.

В тренді Україну заллє дощами? Якою буде погода на День Конституції

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По всій Україні збережеться вітряна погода – вітер північно-східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, протягом цього тижня синоптики прогнозують негоду у вигляді шквального вітру та дощів з грозами. А налагодиться погода тільки з наступних вихідних.

Ми також писали, що в День Конституції, 28 червня, в Україні прогнозують суху погоду – літні дощі трохи відступлять, але буде прохолодно.