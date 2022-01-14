Чи чекати на негоду? Синоптики дали свіжий прогноз на вихідні в Україні (карта)

Температура повітря 15-16 січня трохи знизиться

В Україні буде погана погода у вихідні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 15 та 16 січня синоптики прогнозують невеликі опади у деяких регіонах. Температура повітря вдень становитиме максимум 2 градуси тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Якою буде погода 15 та 16 січня?

У суботу, 15 січня, утримається сильний вітер. Надалі він слабшатиме, проте 17-18 січня знову посилиться.

Також на вихідніх можливі невеликі опади. 15 січня – скрізь, окрім західних областей. 16 січня – лише у східній частині України.

Температура повітря 15-16 січня трохи знизиться, вночі до -1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла.

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У Києві 15 січня очікується сильний вітер, який у неділю, 16 січня, послабне. Невеликі опади будуть місцями лише 15 січня. Температура повітря вночі становитиме -1-4 градуси, а вдень буде близько 1 градуса морозу та ожеледиця на дорогах.

Діденко додала, що найближче суттєве похолодання очікується 17-19 січня.

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В Україні буде сильний вітер 15 січня

Погода в Україні 15 січня. Скриншот

Погода в Україні 16 січня. Скриншот

Україну різко атакує негода

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.