Чекати вже недовго: коли в Україні знову потеплішає

Весняна погодаприйде в Україну лише у кінці тижня разом з опадами. У найближчі дні сильний мороз вночі буде зміняться декількома градусами тепла вдень.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 10 березня, сильно похолодає вночі, буде 5-7 градусів морозу, на сході та півночі – до -13. Вдень всього 0-2 градуси тепла. У Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях мокрий сніг. У Києві 0-2 тепла вдень і до -8 вночі і без опадів.

У четвер, 11 березня, нічний мороз буде таким же, як і в середу, а ось вдень у західних областях вже потеплішає до 5-7 градусів. В інших областях ті ж 0-2 тепла. Без опадів.

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У п'ятницю, 12 березня, иемпература повітря і вдень, і вночі без змін. Але майже всю територію України накриють опади: у центрі, Києві та на півночі – сніг, на заході та півдні – дощі та мокрий сніг.

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У суботу, 13 березня, опади будуть в тих же областях. При цьому вдень скрізь буде плюсова температура: на заході і півдні – 5-7 тепла, в центрі і на півночі 4-6, на сході від -1 до +1. Істотно потеплішає і вночі, всього від -1 до +1. У Києві вдень 4-6 тепла і мокрий сніг.

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У неділю, 14 березня, істотно потеплішає на півдні і заході країни – там 10-12 градусів. У житомирській та Вінницькій областях до +8. В інших регіонах 4-6 тепла. На заході дощі. На півночі – мокрий сніг. У столиці максимум +6 і сухо.

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