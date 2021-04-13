Русский
$ 27,93
33,28
  1. Новини України

Чекати війни? Росія погрожує захистити російськомовних на Донбасі

13 квітня, 10:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія так захищає російськомовних, що залишає після себе тисячі убитих

Росія продовжить відстоювати інтереси російськомовного населення Донбасу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ.

Реклама

У МЗС РФ не задоволені заявами у США, що Росія повинна буде заплатити серйозну ціну через загострення ситуації на Донбасі.

У відповідь Рябков заявив, що Росія відстоює на Донбасі інтереси російськомовного населення і продовжить це робити і далі.

Зазначимо, що Росія 2014-го прийшла захищати російськомовне населення, розбомбивши половину Донбасу, убивши близько 15 тисяч українців, в тому числі і мирних жителів.

В тренді
Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 13 квітня (карта)

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росію чекає висока ціна через загострення на Донбасі. Він зазначив, що поблизу України спостерігається максимальна з 2014 року концентрація російських військ.

Реклама

У той же час в Кремлі грубо відповіли на попередження США щодо Донбасу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що в Москві не бояться погроз Вашингтона.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Донбас мзс рф Рябков російськомовні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгору
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгоруФінанси
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІ
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІДніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти