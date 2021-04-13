Чекати війни? Росія погрожує захистити російськомовних на Донбасі

Росія так захищає російськомовних, що залишає після себе тисячі убитих

Росія продовжить відстоювати інтереси російськомовного населення Донбасу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ.

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У МЗС РФ не задоволені заявами у США, що Росія повинна буде заплатити серйозну ціну через загострення ситуації на Донбасі.

У відповідь Рябков заявив, що Росія відстоює на Донбасі інтереси російськомовного населення і продовжить це робити і далі.

Зазначимо, що Росія 2014-го прийшла захищати російськомовне населення, розбомбивши половину Донбасу, убивши близько 15 тисяч українців, в тому числі і мирних жителів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росію чекає висока ціна через загострення на Донбасі. Він зазначив, що поблизу України спостерігається максимальна з 2014 року концентрація російських військ.

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У той же час в Кремлі грубо відповіли на попередження США щодо Донбасу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що в Москві не бояться погроз Вашингтона.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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