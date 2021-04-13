Чекати війни? Росія погрожує захистити російськомовних на Донбасі

Росія продовжить відстоювати інтереси російськомовного населення Донбасу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ.
У МЗС РФ не задоволені заявами у США, що Росія повинна буде заплатити серйозну ціну через загострення ситуації на Донбасі.
У відповідь Рябков заявив, що Росія відстоює на Донбасі інтереси російськомовного населення і продовжить це робити і далі.
Зазначимо, що Росія 2014-го прийшла захищати російськомовне населення, розбомбивши половину Донбасу, убивши близько 15 тисяч українців, в тому числі і мирних жителів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росію чекає висока ціна через загострення на Донбасі. Він зазначив, що поблизу України спостерігається максимальна з 2014 року концентрація російських військ.
У той же час в Кремлі грубо відповіли на попередження США щодо Донбасу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що в Москві не бояться погроз Вашингтона.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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