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СЬОГОДНІ Новини України

"Жовту зону" скоротили, а кількість хворих лише зростає: все про COVID-19 в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 09:37
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У країні зафіксували понад 34 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби за добу
В Україні зростає кількість COVID-хворих / Колаж "Сьогодні"
В Україні зростає кількість COVID-хворих / Колаж "Сьогодні"

В Україні знову зростає кількість COVID-хворих, а "жовту зону" адаптивного карантину скоротили. Також у країні з'являться нові ліки від ковіда, проте поки що невідомо, коли саме препарат привезуть в Україну

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з COVID-19 у країні.

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Статистика коронавірусу

За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3323 особи;
  • летальних наслідків – 282;
  • вилікувалися – 29 254 особи.

"Жовтих" поменшало

В Україні оновили карантинні зонина тлі поширення коронавірусу.

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Жовта:

  • Полтавська область,
  • Чернівецька область.

Червона:

  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

Всі інші області помаранчевої зони протиепідемічних обмежень.

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Майже 90% випадків інфікування COVID-19 викликані штамом омікрон

Як з'ясували вчені ІМБГ, у всіх 11 регіонах домінує омікрон. Цей штам детектував у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі відомі варіанти омікрону: BA.1 і BA.2 виявлено в семи регіонах, BA.1.1 — у восьми, варіант BA.3 — в одному регіоні.

Водночас у 10 зразках вчені детектували дельта-штам. Це індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнані небезпечними. В інших зразках із дельтою – т.з. варіант "російська дельта" (AY. 122).

Нові ліки від COVID-19

В Україні почнуть використовувати ще одне лікидля амбулаторного лікування COVID-19 – "Паксловід". Препарат уже допущено до екстреного медичного застосування після проведення необхідної експертизи.

Як відомо, Україна підписала контракт із виробником препарату "Паксловід" – компанією Pfizer. Тепер МОЗ чекає на постачання 300 тисяч курсів "Паксловіда". В даний час узгоджується графік його постачання.

Як лікувати омікрон при легких симптомах

У разі відсутності симптомів через 5 днів людина може виходити із самоізоляції, не роблячи повторного тесту.

Якщо ж респіраторні симптоми зберігаються, хворий повинен продовжувати самоізоляцію до остаточного зникнення. Однак наявність симптомів ГРВІ не викликає потреби вживати якісь препарати, зазначає лікар.

"При легкій течії ковіда ніякі препарати приймати не потрібно! Можна приймати вітаміни групи С і Д, мікроелементи, такі як цинк, а також обов'язково пити на день 2,5-3-3,5 літри рідини – це все, що потрібно!" " – наголосила пульмонолог Інна Жук.

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