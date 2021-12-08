"Жовтих" найбільше! МОЗ оновив карантинні зони – список

В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих".
Про це свідчать дані МОЗ.
Порівняно з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.
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Карантинні зони 8 грудня
"Червона"
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область.
"Помаранчева"
- Донецька область
"Жовта"
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область.
Статистика коронавірусу в Україні
Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 998 людей;
- летальних випадків – 450;
- одужало – 26 804 людини.
"Червона зона" зменшилась
З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:
- Донецької,
- Дніпропетровської,
- Івано-Франківської,
- Луганської,
- Львівської,
- Одеської,
- Рівненської,
- Херсонської областей,
- міста Києва.
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