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"Жовтих" найбільше! МОЗ оновив карантинні зони – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 10:32
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При цьому в країні лишилася лише одна "помаранчева" зона
В Україні поступово послаблюють карантин.
В Україні поступово послаблюють карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Порівняно з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.

Карантинні зони 8 грудня

"Червона"

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область.

"Помаранчева"

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  • Донецька область

"Жовта"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернівецька область.

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 2 998 людей;
  • летальних випадків – 450;
  • одужало – 26 804 людини.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

  • Донецької,
  • Дніпропетровської,
  • Івано-Франківської,
  • Луганської,
  • Львівської,
  • Одеської,
  • Рівненської,
  • Херсонської областей,
  • міста Києва.

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