"Жовтих" найбільше! МОЗ оновив карантинні зони – список

При цьому в країні лишилася лише одна "помаранчева" зона

В Україні поступово послаблюють карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Порівняно з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.

Карантинні зони 8 грудня

"Червона"

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева"

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Донецька область

"Жовта"

м. Київ

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область.

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 2 998 людей;

летальних випадків – 450;

одужало – 26 804 людини.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

Донецької,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Луганської,

Львівської,

Одеської,

Рівненської,

Херсонської областей,

міста Києва.

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