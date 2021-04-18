"Жовтих" може стати більше. МОЗ оновив зони карантину

У "червоній" залишається Київ і ще 12 областей, але в міністерстві прогнозують, що найближчим часом як мінімум два регіони можуть перейти в "жовту зону"

У неділю, 18 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів за зонами карантину. Незважаючи на те, що в Кабміні анонсували вихід Чернігівської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, станом на 18 квітня в "червоній зоні" перебувають Київ і 12 областей:

Київська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що найближчим часом Чернівецька область може вийти з "червоної зони". Там поліпшується ситуація з коронавірусом. Регіон може відразу перейти в "жовту зону". Зараз там перевищений лише рівень госпіталізацій, але він іде на спад.

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У "помаранчевій зоні" карантину перебувають:

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Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

А в "жовтій зоні" традиційно перебуває Херсонська область, 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська, а пізніше і Закарпатська.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу виявили 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом. У порівнянні з минулим днем це число менше на 4,7 тисячі.

Крім того, минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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