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"Жовтих" може стати більше. МОЗ оновив зони карантину

18 квітня, 12:49

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У "червоній" залишається Київ і ще 12 областей, але в міністерстві прогнозують, що найближчим часом як мінімум два регіони можуть перейти в "жовту зону"

У неділю, 18 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів за зонами карантину. Незважаючи на те, що в Кабміні анонсували вихід Чернігівської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, станом на 18 квітня в "червоній зоні" перебувають Київ і 12 областей:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що найближчим часом Чернівецька область може вийти з "червоної зони". Там поліпшується ситуація з коронавірусом. Регіон може відразу перейти в "жовту зону". Зараз там перевищений лише рівень госпіталізацій, але він іде на спад.

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У "помаранчевій зоні" карантину перебувають:

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  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.

А в "жовтій зоні" традиційно перебуває Херсонська область, 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська, а пізніше і Закарпатська.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу виявили 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом. У порівнянні з минулим днем це число менше на 4,7 тисячі.

Крім того, минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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