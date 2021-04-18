"Жовтих" може стати більше. МОЗ оновив зони карантину

У неділю, 18 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів за зонами карантину. Незважаючи на те, що в Кабміні анонсували вихід Чернігівської області з "червоної зони", вона все ще там залишається.
Про це повідомляє МОЗ.
Так, станом на 18 квітня в "червоній зоні" перебувають Київ і 12 областей:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Водночас в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що найближчим часом Чернівецька область може вийти з "червоної зони". Там поліпшується ситуація з коронавірусом. Регіон може відразу перейти в "жовту зону". Зараз там перевищений лише рівень госпіталізацій, але він іде на спад.
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У "помаранчевій зоні" карантину перебувають:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
А в "жовтій зоні" традиційно перебуває Херсонська область, 10 квітня до неї приєдналася Івано-Франківська, а пізніше і Закарпатська.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу виявили 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом. У порівнянні з минулим днем це число менше на 4,7 тисячі.
Крім того, минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
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