"Жовтих" майже не залишилося: МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Станом на 29 жовтня в Україні в "жовтій зоні" залишилося лише дві області, а "помаранчева" поповнилася. У "червоній зоні" перебувають вісім регіонів.
Про це свідчать дані МОЗ.
Хто входить до "червоної зони"?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Рівненська область
- Миколаївська область
Які області в "помаранчевій зоні"?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Полтавська область
- Вінницька область
"Жовта зона" карантину
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
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Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).
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