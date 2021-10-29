"Жовтих" майже не залишилося: МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Ситуація з коронавірусом у країні погіршується. Вже з 30 жовтня "червона зона" розшириться

В Україні посилюється карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 29 жовтня в Україні в "жовтій зоні" залишилося лише дві області, а "помаранчева" поповнилася. У "червоній зоні" перебувають вісім регіонів.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто входить до "червоної зони"?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Рівненська область

Миколаївська область

Які області в "помаранчевій зоні"?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Полтавська область

Вінницька область

"Жовта зона" карантину

Кіровоградська область

Закарпатська область

Фільтр здатний знищувати коронавірус у замкнутих приміщеннях / Фото: Pixabay

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).