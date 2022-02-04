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Жовтих незабаром не залишиться! В Україні оновили зони карантину – список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 09:20
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Міністерство охорони здоров'я поновило зони адаптивного карантину в країні
У регіонах посилили карантинні правила
У регіонах посилили карантинні правила / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, нині показник перевищує норму. У країні залишилося лише дві жовті області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Червона зона:

  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область.

Жовта зона:

  • Кіровоградська область;
  • Полтавська область.

Ще 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Коронавірус в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків СOVID-19. Серед них – 4381 дитина та 873 медики.

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Минулої доби госпіталізували 4328 осіб, зафіксували 174 летальні результати. Крім цього, одужали 9497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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