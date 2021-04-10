"Жовтих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

У суботу, 10 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів по зонам карантину. Як і прогнозували в міністерстві, Івано-Франківська область вийшла з "червоної зони".
Про це повідомляє МОЗ.
Так, за станом на 10 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 11 областей:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
У Київській області місцева влада прийняла рішення через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня. Там продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для "червоного рівня" протиепідемічної небезпеки.
Читайте також: Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Черкаська область.
У МОЗ прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні. За останню добу один з регіонів зміг це зробити – Івано-Франківську область віднесли до "жовтого рівня" епідбезпеки. Друга область, яка традиційно знаходиться в "жовтій" – Херсонська.
Відзначимо, що за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, в найближчі дні Харківська область може потрапити в червону зону. Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада прийняла рішення посилити карантин з 10 квітня. Крім того, в Харкові посилюють карантин . Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні. Медик захворів COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав в кому.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк