"Жовтих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

У суботу, 10 квітня, МОЗ оновив перелік регіонів по зонам карантину. Як і прогнозували в міністерстві, Івано-Франківська область вийшла з "червоної зони".

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, за станом на 10 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 11 областей:

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

У Київській області місцева влада прийняла рішення через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня. Там продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для "червоного рівня" протиепідемічної небезпеки.

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У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область.

У МОЗ прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні. За останню добу один з регіонів зміг це зробити – Івано-Франківську область віднесли до "жовтого рівня" епідбезпеки. Друга область, яка традиційно знаходиться в "жовтій" – Херсонська.

Відзначимо, що за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, в найближчі дні Харківська область може потрапити в червону зону. Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада прийняла рішення посилити карантин з 10 квітня. Крім того, в Харкові посилюють карантин . Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні. Медик захворів COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав в кому.

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